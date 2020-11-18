百老匯最長壽的音樂劇「歌劇魅影」劇組不畏疫情，4度巡演台灣，全員經兩週隔離，兩次篩檢皆通過，19日起將在台灣一連演出22場表演，劇組今天在台北小巨蛋外大喊「你好台灣」。

台灣防疫有成，主辦單位表示，「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）台灣場次是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情過後，全球唯一如期演出的國家，也讓這次演出受全球關注。

作曲家安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）更親自拍影片，為台灣演出加油，並感謝在台演出工作人員，「謝謝你們讓劇院的門依然敞開」。

「歌劇魅影」自1986年開始公演，迄今34年，是百老匯史上最長壽的音樂劇，更贏得逾70個主要戲劇獎項肯定。為了讓台灣觀眾體驗最真實震撼演出，全劇集結來自美國、英國、南韓等多國演員、工作人員共130人，皆率先抵台完成隔離，同時也將原裝劇場屋頂、道具音響及230套戲服帶來台灣。

本次國際巡演，由演員強納森．羅斯矛斯（Jonathan Roxmouth）擔綱男主角魅影一角；剛結束百老匯「歌劇魅影」演出、年僅20歲的卡莉．安．沃爾希（Kaley Ann Voorhees），則是史上最年輕的女主角克莉絲汀；貴族青年拉烏爾則由麥特萊西拉（Matt Leisy）飾演。

國際巡演導演雷納．佛瑞德（Rainer Fried）表示，疫情期間國外許多人都失去工作，劇場也受極大衝擊；因此「歌劇魅影」劇團都相當珍惜能站在台上的演出機會，「大家都盡超過百分的努力」。

提及4月「歌劇魅影」在南韓巡演，2名演員確診，導演表示得知染疫狀況後，他們在南韓立即接受完善醫療照顧，痊癒後再隔離3週，再次檢測確保無傳染風險後，繼續演出。導演強調，巡演劇組全員防疫自我要求都相當嚴格。

飾演魅影的羅斯矛斯表示，疫情下大家都必須隔離，就像被關在地下的魅影，無法和人接觸，希望觀眾觀看表演時，能以同樣心情投射在魅影身上。

他提到，起初不習慣觀眾戴口罩，但這是保護觀眾與工作人員的方式，他也開玩笑說，台灣觀眾如果沒戴口罩進場，「小心水晶燈掉下來」。

有趣的是，飾演克莉絲汀的沃爾希是結束隔離首日，由於她是新加入巡演演員，今天也首度和劇中情侶萊西拉見面，雙方馬上得在台上有親密互動，兩人笑說都是專業演員沒問題，而且還「很有新鮮感」。

「歌劇魅影」於11月19日起至12月6日，將在台北小巨蛋展演。（編輯：張雅淨）1091117

(中央社)