嘉義一名34歲鄭姓女子，4日到嘉義基督教醫院進行拔牙手術，共拔掉20顆齲齒，術後鄭女返家休息卻一直昏沉，隔天鄭父煮湯要給女兒吃，才發現女兒陷入昏迷疑斷氣，急救數日後仍不治，法醫17日相驗，將於18日解剖，家屬要求院方出面說明，對此院方還原手術過程並發表聲明。

針對家屬控訴，院方發出聲明，還原當天經過，鄭女10月30日因牙齒全口蛀牙，由診所轉診至嘉基口腔顎面外科門診看診，當日經主治醫師診視後，安排病人接受相關術前檢查，並進行手術風險評估與說明。

之後鄭姓病人於11月4日接受拔牙治療，當時採全身麻醉，術中拔除20顆殘根，手術後病人送至恢復室觀察2小時，經測量血壓、血氧狀況良好，給予術後衛教說明，當日就出院返家休息。

發生憾事後，院方說12日與13日皆與家屬聯繫，表達關心，對於病人過世，家屬所提出是手術造成感染相關爭議，嘉基雖感遺憾，但予以尊重，表示此案家屬已經報請檢察官相驗，一切靜候司法調查，院方不宜再多做澄清，也懇請社會各界在真相釐清前，勿做過多揣測或質疑，留給醫療人員安心執行診療的空間。

(中時新聞網)