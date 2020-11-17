新北市教育局職場英語體驗營今(17)日在醒吾科技大學登場，表演藝術系新生孫安佐接連秀了兩段「暴力上桿」(Muscle Up)，優雅太空漫步帥氣爆表，在71位高中職學生尖叫聲中，展開醒吾科大最炫職場英語體驗營，這也是孫安佐入學之後首度出席公開活動。

醒吾科大為推廣觀光休閒運動產業，斥鉅資建置五星級健身中心，職場英語體驗營開場秀在健身中心拉開序幕，由表藝系大二學生洪瑋與解芯慈串場主持，兩人中英文一搭一唱炒熱現場氣氛，孫安佐與來自俄羅斯同學莊伃萱，示範press(臥推)活用健身英語。孫安佐撂英文說明Pull up（引體向上）及Dips（撐體）動作，表示初學者不能輕易嚐試，以免受傷，他表示運用strength training（肌力訓練），可以練出讓人稱羨肌肉與飽滿胸型。

新北市教育局長張明文、醒吾科大校長陳義文、立委洪孟楷林口區主任張耀文、新北市教育局股長金忻瑩、輔導員郭昱晨、醒吾科大觀餐學院院長黃寶元及流行藝術學院院長舒宗浩共同參與開場秀，只見孫安佐輕鬆暴力上桿，旁觀南山高中學生驚嘆：「真是帥到沒朋友！」

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