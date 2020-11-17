台南市下營區174線是通往學甲重要聯外道路，約1.5公里路段種植上百株洋紅風鈴木，銜接學甲小葉欖仁綠色隧道，春天開花時總吸引許多民眾駐足拍照，但台南市近期樹木健檢，發現有上百株有病蟲害，有倒伏危險，近日將先移除較嚴重的植株，以維護用路人安全。

台南市樹木倒塌致災事件時有耳聞，今年6月市府成立「路樹倒伏處理平台」，建立路樹倒伏SOP處理危機，並要求各單位進行樹木風險自主檢查雙管齊下。

台南下營區大屯往學甲區174線上的洋紅風鈴木有上百株受蟲害，估計有近50株要移除重種。(台南市下營區公所提供／劉秀芬台南傳真)

樹木專家李武昌（右二）前往診斷174線洋紅風鈴木受蟲害情況。(台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真)

今年10月底受強風吹襲，導致下營174線洋紅風鈴木廊道出現樹木倒伏、交通中斷無法通行。為防患未然，工務局、區公所、大吉里長、民意代表等，特邀樹木專家李武昌前往診斷。

經李武昌檢視，初步發現此段有上百株風鈴木部分已有白蟻、靈芝根腐病、蟲癭等病蟲害，導致樹木中空、頭重腳輕，如果風雨再來襲，枝幹含水重量提升，恐怕會有倒伏或斷枝情況產生，建議較高大且難以救治的危木應及早處理。

工務局將依專家建議找出問題癥結對症下藥，將先分批移除受蟲害較嚴重、較高大的50多株風鈴木，日後也將重新補植，確保路人行車安全之際，也要兼顧景觀美化營造，延續下營174線美麗風貌。

(中時 )