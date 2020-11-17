天后蔡依林《Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會》高雄場20日舉辦，在倒數階段蔡依林也卯起來練習，今（17）日一段練習的影片曝光，才發現她把去年巡迴演唱的舞蹈班底找回來，讓歌迷期待加倍；她和Dancer們重逢，毫無天后架子的親切問候，也讓全場笑翻。

今日下午蔡依林臉書粉絲專頁曬出一段影片，寫到「倒數三天，長輩們該拿起您的斧頭，練一下臂力囉」；畫面中蔡依林在演唱會現場練習，從後台走向舞台，工作人員讓她去「打招呼」，沒想到舞台上居然是一年前她巡迴演唱會的外國舞者們。

蔡依林和Dancer們重逢，毫無天后架子的親切問候，也讓全場笑翻。(圖/ 摘自蔡依林Jolin Tsai臉書)

蔡依林一上台就先感謝他們，願意選擇再回來，其中多名鮮肉舞者還曾被詳細介紹，幾乎都是縱橫舞蹈界10、20年的人；不過，她接著爆出一句超直白問候，「我聽說有些人變胖了一些」，眾人瞬間笑翻，甚至有舞者笑倒在地，場面格外溫馨有趣。

在嘻笑過後，蔡依林喊話，「我們來幹大事吧」，大家馬上變身專業模樣，在舞台上為3天後的演唱會做練習，看頭十足；粉絲們也引頸期盼，熱情表示「居然把Dancer和編舞老師都請來台灣，隔離14天真的辛苦他們了」、「原汁原味呈現，太猛了」、「光看彩排就雞皮疙瘩了」、「好歡樂喔！演唱會一定會很精彩完美」。

(中時新聞網)