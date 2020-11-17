嘉義市立美術館由市定古蹟、菸酒公賣局嘉義分局原建物改建，結合三棟不同風格與年代的建築。（馮惠宜攝）

到嘉義美術館二樓，可以看到挑高的木構建築設計及大片的落地玻璃，大廳空間採用集成材樑柱而非鋼構，呼應嘉義作為「木都」的歷史特色。（馮惠宜攝）

「起風」前身為中油舊宿舍改建，經由專攻室內設計的哥哥、景觀都市設計兄妹們重新整理後搖身成為IG熱門打卡景點。（馮惠宜攝）

昭和十八J18前身為日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所，兩者之間建有通廊相連。（馮惠宜攝）

全民瘋國旅，各地私房景點成為網美追逐打卡勝地，其中昔日有畫都、木都之稱的嘉義縣市，近日因故宮南院戶外美術館、嘉義市立美術館陸續開館，刮起文青風，在地也陸續出現老屋重生特色店家，讓城市旅遊魅力再現。

故宮南院11月起在東側園區舉辦戶外美術館「藝術方舟」活動，邀請國內外9位藝術家於故宮南院水景湖畔旁駐村創作，作品遍布在水上和岸旁，不僅貼近大地紋理，各作品日夜間不同的光影變化也讓園區景致更添趣味！

無獨有偶，由市定古蹟、菸酒公賣局嘉義分局原建物改建，結合三棟不同風格與年代的「嘉義美術館」也在近日開幕迎賓，其融合過去與現代營造出的建築之美，成為近期IG上熱門打卡景點；而館內目前館內展出《辶反風景》為主題，以近百年來重要的繪畫形式「風景畫」作為題材的切入點，策劃屬於嘉義的風景主題展。

原為嘉義市史蹟資料館「昭和十八J18」，原是隱身在嘉義公園裡的日式神社附屬齋館及社務所，兩者間建有通廊相連，如今齋館為用餐區、文創商品區、和服體驗區、嘉義小文學館；社務所則分為常設展區、特展區。其建物復原甚佳，讓身入其間的人彷若來到日本京都，大大滿足想偽出國的網美們。

另，狂洗IG版面的還有由中油舊宿舍改建「起風」時尚茶館，在專攻室內設計的哥哥、景觀都市設計的妹妹和餐飲背景的弟弟，一起重塑讓西式洋樓風華再現，古色的建築加上美到不要不要的茶具，不但讓臺灣茶變潮了，也成功佔領網友們的視覺焦點。

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(中時 )