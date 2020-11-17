美國軍事網站16日報導，五角大廈官員表示，隨著美國新冠感染病例激增，已出現第10名美國現役軍人（1名陸軍預備役軍人）死於這種疾病。

報導稱，來自佛州萊克蘭市（Lakeland）的45歲上士奧格萊特里12日在佛州中部的醫療中心去世。他是美國陸軍預備役部隊中，第6位死於這種疾病的軍人。

陸軍預備役部隊發言人弗雷克中校透露，奧格萊特里在陸軍服役了27年，其中3年擔任輕型作戰車輛機械師，另外24年在預備役部隊度過。他的最後一次任務是在佛羅里達州傑克遜維爾的第108團第8營擔任高級寫作指導教員。

弗雷克說，奧格萊特里曾在2003年間被部署到伊拉克，還曾在德國和波士尼亞與赫塞哥維納服役。

美國軍方統計資料顯示，截至16日，累計已有近10萬人新冠病毒檢測結果呈陽性，其中包括67433名軍人、10026名眷屬、16149名文職人員和6221名承包商人員。除了10名現役軍人外，還有69名平民、8名眷屬和26名承包商死於新冠。

美國陸軍是累計最多新冠感染人數的軍種，目前共有24903人感染；海軍排在第2，共有14495人；其次是空軍，11393人確診，海軍陸戰隊和國民警衛隊分別也有8266人和7917人。

(中時 )