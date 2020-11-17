南投縣「博物館家族」網站平台正式上線，文化局為推廣文化及觀光旅遊，將縣內優質觀光工廠列入南投博物館家族成員，並精選15家地方文化館及觀光工廠，18日起，民眾可在各館取得南投踏點地圖摺頁，集章送好禮。

文化局長林榮森表示，除了建立南投博物館家族網站，也特別舉辦「三五成群南投踏點趣」串聯集章活動，參與館舍還有在地特色觀光工廠及私立館舍，如虎山藝術館、毓繡美術館、遊山茶訪、信義梅子夢工廠、妮娜巧克力城堡、廣興紙寮、敲敲木工房等，活動期間內完成踏館，即可獲得精美好禮。

毓繡美術館，隱身在九九峰下。（廖志晃攝）

「三五成群南投踏點趣」地圖摺頁。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

文化局推文化觀光旅遊，舉辦「三五成群南投踏點趣」。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

南投踏點串聯集章分為3個主題路線，分別是「走讀文青風，南投漫遊趣」、「竹藝飄茶香，陶窯踏梅趣」與「動手玩創意，埔里遊樂趣」，每條路線各有5家集章館舍及觀光工廠。

民眾取得南投踏點地圖摺頁後，按圖索驥集章，第一重好禮只要收集完任1條路線任3間館舍專屬紀念章，就可至打星號的館舍索取好禮─專屬路線紀念布巾，數量有限，兌完為止。

第二重好禮，為鼓勵民眾到南投遊玩踏點，12月起，將推出好禮加碼，只要在南投踏點地圖摺頁，集滿任2條路線的所有館舍專屬紀念章，就可至打星號的館舍，索取限量紀念保溫袋，周樣是換完為止。

(中時 )