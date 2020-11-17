北市議會進行市政總質詢，議員陳炳甫17日火力全開，重炮痛轟柯市府拿一堆假資料給他，把議員的質詢當成作秀、唱雙簧，然後再以「誤植」自圓其說，痛批市府「丟不丟臉！」市長柯文哲與在場官員臉色沉重，沒人敢發一語。議員徐弘庭則嗆，柯無法靠市政加分，只能靠中央的「自爆」加分；柯則回，是中央自爆，和他無關。

陳炳甫指出，議員李明賢去年向市府索取去年1至9月統計道路不平、有坑洞的申訴案件，達到5271件，但今年換他一樣去索取去年資料，竟縮水至3197件；北市府沾沾自喜稱，獲得營建署「108年度市區道路暨人行環境無障礙考評計畫甲等」，但在「道路整潔整體排水及平坦度」項目中，平坦度僅獲乙等，根本不及格。

陳炳甫還說，他2個月前質詢兒童新樂園出現虧損，負責經營的台北捷運公司竟稱，今年1至9月累計虧損5000萬元，但10月累計突然僅虧損511萬元，難不成1個月內就賺了4500萬元？且柯上一任期，評估圓山要設的轉運站，要走的是A路線，結果實際規畫竟是走B路線，陳痛斥「都在作假給假資料！」

他也提到，柯曾嗆前市長郝龍斌6年砸65億元做「路平專案」，是花大錢，但柯一上任就花3000萬元成立道管中心，還揚言3個月內不受理道路挖掘案件，豈料6年來，柯市府就砸68億元在「路平」。

「你們丟不丟臉！」陳炳甫痛批，北市府不一致、也不明確，凸顯柯執政有問題，議員來索資，卻專給假資料，企圖規避監督，柯老自豪每天上午7時30分上班，自詡是全台最認真的首長及團隊，但這些辛苦也不代表對市民有益，即便有苦勞也不代表有功勞。柯聞後點頭僅回「同意」，其餘在場官員無人回應。

(中時 )