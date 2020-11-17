PVC5月起觸底反彈，主要市場歷經第3季凌厲漲勢仍未停止。華夏（1305）表示，各地陸續解封後市場報復性需求湧現，PVC供需失衡以致貨源流向高價市場，市場波動迄今未見冷卻。目前主要廠商針對10月及11月外銷報盤打折供應，並大幅提高售價以價制量，預期供應吃緊狀況至年底前仍未能解除，有利PVC走堅墊高。

此外，因台灣疫情控制穩健，華夏北美銷售之膠皮品牌Enduratex有效取代來自印度及墨西哥供應鏈，深耕的農業機械車輛及遊艇應用領域今年銷售成長可期。疫情舒緩後，汽車產業在大陸及歐洲陸續復甦，華夏車輛內裝材料及線束膠帶材料年底前需求持續復甦，2021年全球市場展望更趨樂觀。

華夏指出，大陸PVC因內外銷去化穩定，社會庫存自三月高峰下滑到目前最低點，開工率約70～75％居年中高水平。美國因歲修延遲復工及受颶風Laura重創，PVC產業鏈營運不順，第三季庫存下降至15萬噸以下，是多年新低，預估年底前可供應數量仍十分受限。

歐洲PVC供應也不平靜，原來仰賴歐洲PVC供應之中東、北非及南美等國家，緊急向其他產地以高價爭取貨源，迄今PVC供需失衡情況持續。

影響所及，土耳其及南美以往PVC行情相對較低價，因當地供應短缺，近來進口PVC已站上每噸1,350美元，領先全球；印度、孟加拉及斯里蘭卡之南亞國家雨季後需求強勁，多數買家願在主流報盤後加價爭取額外供貨，進口價也升至1,200美元以上。

大陸及東南亞下游膠皮、膠布、電線及電纜等加工業所需PVC漲幅雖較和緩，但貨源十分有限，進口行情朝1,100～1,150美元上揚中。在歐美供需吃緊、大陸需求活絡走堅，東南亞等市場需求增溫，第四季營運可望蓄勢更上層樓。

(工商 )