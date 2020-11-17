受疫情影響、加上油價波動，國際中橡（2104）、信昌化（4725）今年前三季營運衰退；面對市場產能持續開出，加上需求減弱，中橡總經理黃柏松、信昌化總經理趙天福17日在法說會上指出，對2021年營運仍持保守看法。

中橡累計今年前三季稅後淨利2.35億元，年減84.6％，EPS0.24元；信昌化今年前三季，每股更虧損了4.5元。

黃柏松指出，以國際中橡碳黑主要營運及銷售地點來看，大陸地區及美國車市恢復速度較快，而歐洲、印度較緩慢。以輪胎與碳黑需求量來說，市場預測，2021年尚處復甦階段，預計2022年才能恢復至2019年的需求量。

至於生技事業群，因受到被授權人Genzyme提出權利金疑義影響，集團已委託律師積極透過仲裁程序保障及爭取公司權益。目前歐洲及美國權利金爭議皆進入仲裁階段，2020年起持續不認列歐洲區權利金營收。

對於信昌化的營運狀況，趙天福指出，上半年，新冠肺炎快速擴散，各國相繼祭出鎖城、鎖國等政策對抗疫情，造成石化材料下游需求萎縮，加上中國大陸對自美國進口的苯酚祭出反傾銷稅後，造成美國苯酚改為大量出口至台灣，衝擊國內的市場供需秩序。

其後國際油價因疫情的衝擊而崩盤，連帶大部分石化產品售價巨幅滑落。信昌化的各主要產品中，僅有作為消毒劑的異丙醇主要原料──丙酮，價格反較過去成長；但因整體庫存的存貨跌價損失，業績仍舊虧損。

趙天福指出，第三季下游尼龍產業的需求仍尚未復甦，但受惠風電產業對於環氧樹脂的大量需求，酚產品的價格已恢復平穩，第三季業績達成損益兩平。在進入第四季度秋冬季節，專家普遍預測新冠疫情恐會加劇，加上今明兩年亞洲地區整體的苯酚產能共增加110萬噸，信昌化各相關產品的市場需求仍充滿變數。

(工商 )