七彩吊橋啟用迄今，共有16萬6075人次入園觀光，帶來人潮與商機，卻也造成交通不便，縣議員全文才希望縣府正視居民心聲；縣長林明溱表示，車潮湧入造成交通問題，將尋求改善，也歡迎大家到信義鄉走七彩吊橋，到東埔溫泉泡湯。

全文才在縣議會總質詢時指出，七彩吊橋為地方帶來商機，但也影響到當地交通，賞梅季節也即將來臨，希望縣府重視居民心聲，並與信義鄉公所、在地居民討論應對措施。

走七彩吊橋，到東埔泡湯，信義鄉2日遊很愜意。（廖志晃攝）

林明溱表示，雙龍瀑布七彩吊橋開幕迄今4個多月，帶來觀光人潮，也造成交通不便，他為此致歉。不過，林明溱也強調，東埔溫泉季將於12月5日登場，經過環境改善、景觀營造的東埔溫泉將呈現在大家面前，歡迎大家到信義鄉走吊橋、賞瀑布、泡溫泉，進行2天1夜的紓壓之旅。途中，還可以在信義鄉粒會梅子夢工廠，採購優質農特產加工製品當伴手禮。

林明溱指出，縣府爭取到內政部營建署「前瞻計畫」補助3億元，在東埔溫泉區進行綠色生態路網─道路及街區閒置空間綠美化、道路幸福設施─夜間氛圍營造、纜線整合地下化、及廣告招牌整理等，提供遊客優質遊憩體驗。

而依東埔歷史傳說打造的「白鹿傳奇」新地標，及各項工程預計11月底完工；交通部觀光局台灣好行「東埔線」公車，已於8月開通，遊客往返東埔的交通更便利。

(中時 )