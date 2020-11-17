南投縣面積遼闊，交通不便，許多鄉鎮沒有公車行駛，長輩持有敬老愛心卡，卻沒有公車可以搭！縣議員曾振炎建議縣府，讓敬老愛心卡也能搭計程車；縣長林明溱表示，「小黃公車」已在研議中，最快年底可以實施。

曾振炎在縣議會總質詢時指出，縣府發給老人及身心障礙朋友敬老愛心卡，可是，縣內公車行駛路線少，有卡也沒有公車可以搭，等於看得到、用不到！因此，建議縣府比照台中市，擴充敬老愛心卡功能，讓長輩們搭計程車也可以使用。

林明溱表示，敬老愛心卡每月1000元，縣府每年編列6000萬元預算經費，大約使用5000多萬元；如果要擴充到可以購物、抵醫療掛號費，那麼每月的額度都會用完，估計每年需要5億元，縣府的財政沒有辦法負擔。

林明溱指出，工務處委託逢甲大學進行「小黃公車」可行性評估，讓長輩和身心障礙朋友，使用敬老愛心卡搭乘計程車，如果正式實施，可以聯絡計程車到府接送，出入都會更方便。

社會及勞動處長林志忠表示，南投縣有285輛計程車，如果要使用敬老愛心卡，計程車必須加裝刷卡設備，敬老愛心卡的程式也要修改，還有許多問題需要克服，而且，刷卡比照台中市每趟50元或是全額，也要進一步評估。

(中時 )