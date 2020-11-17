今(17)日晚間18:30，根據國防部通報，1架F-16戰機進行夜航訓練時，於18:05在花蓮起飛，18:17雷達光點消失(花蓮機場東北面8浬)，疑似失事，國防部出動黑鷹全力搜救，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電臺、基隆海岸電臺廣播、附近船隻全力協尋。

國軍於1992年向美方採購F-16 A／B戰機，1997年4月起陸續飛返國內，並於1998年3月起成軍服役，具有全天候對空、對地作戰能力。其中20架留在美國做為訓練和進行性能研改測試使用。

(中時新聞網)