歷年來第9起！ F-16戰機花蓮夜航驚傳失蹤 19:162020/11/17 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F-16戰機飛行員發射響尾蛇飛彈。（示意圖／軍聞社記者周昇煒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(17)日晚間18:30，根據國防部通報，1架F-16戰機進行夜航訓練時，於18:05在花蓮起飛，18:17雷達光點消失(花蓮機場東北面8浬)，疑似失事，國防部出動黑鷹全力搜救，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電臺、基隆海岸電臺廣播、附近船隻全力協尋。 國軍於1992年向美方採購F-16 A／B戰機，1997年4月起陸續飛返國內，並於1998年3月起成軍服役，具有全天候對空、對地作戰能力。其中20架留在美國做為訓練和進行性能研改測試使用。 F-16戰機疑似花蓮失事 國防部全員出動搜救中 (中時新聞網) #F-16 #戰機 #國防部 #夜航 #搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飛官朱冠甍殉職 白鴿今現身告別式！同袍悼「他回來了」 15:372020/11/17 生活 F-16戰機疑似花蓮失事 國防部全員出動搜救中 18:562020/11/17 社會 漢神本館週年慶11／26開跑 業績上看26億 18:002020/11/17 生活 總太百億新案 搶搭中捷宣傳 04:102020/11/17 證券．權證 年終衝業績 Lexus推新款IS 04:102020/11/17 財經要聞 丁怡銘萊牛失言風波 親民黨要求標示萊劑 12:542020/11/17 政治 創水下千米撈黑鷹與F-16 「寶拉麗絲號」現蹤打撈F-5E戰機 09:062020/11/17 政治 LEXUS IS 300h F SPORT 生於賽道魅惑跑格 09:222020/11/17 汽車情報-新車試駕 漢神百貨週年慶將於下週壓軸登場 17日舉行員工造勢大會 16:192020/11/17 生活 川普選後想打伊朗核設施 被驚人後果嚇到才沒動手 09:472020/11/17 國際 社會熱門新聞 F-16戰機疑似花蓮失事 作戰聯隊長蔣正志上校失聯 - 社會 驚悚畫面曝光 新莊女騎士突左切遭撞 滿地血痕慘死 - 社會 女1次拔20顆牙隔天昏迷過世 醫院還原手術過程 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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