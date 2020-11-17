美國當選總統拜登已組織團隊加快政權交接工作，交接團隊重要成員指出，台灣是拜登政府一個位於「頂端」的議題，因為它在美中關係中佔有顯著地位。雖然目前不清楚他是否像川普一樣接聽蔡英文總統的祝賀電話，但觀察人士說，由於國會的關注及川普政府已經立下的「高水位標記」，拜登將在台灣議題上面臨考驗。

《美國之音》報導，拜登擔任副總統時的副國安顧問拉特納(Ely Ratner)被列入負責審視國防部的小組成員名單，他目前是拜登競選陣營外交顧問，今年8月曾在保爾森基金會的播客中提到，台灣會是拜登政府中一個位於「頂端」(at the tippy top)的議題，因為它會在美中關係佔有顯著地位，美國必須思考如何在保存台灣民主的同時也能避免對抗。

拉特納說，台灣議題在許多方面都會位於頂端地位，那是一個在美中關係中顯然會越來越有分量的議題。只要能夠保存台灣民主的重要內容，就應該認真思考如何避免變成對抗局面。

報導說， 拜登長期在參議院外交委員會服務，也是1979年《台灣關係法》在國會通過時的原始法案表決者之一。2001年當時是參議院外委會民主黨資深議員的拜登在《華盛頓郵報》發表文章，批評小布希總統搞亂了美國多年來的戰略模糊政策。他說，「協助台灣維持活躍的民主是美國至關重要的利益」，「台灣的未來必須、也只能通過和平及符合台灣人民意願的方式來決定。」

新美國安全中心亞太安全專案資深研究員塞耶斯(Eric Sayers)認為，拜登一上任他的團隊就會在台灣議題上面臨考驗，因為這個議題現在是美國國會關注的焦點，川普政府對美台關係的承諾是一個「高水位標記」，對拜登是否回到以往美國政府的做法將台灣視為美中關係的附屬，也引來一些擔憂。

塞耶斯說，拜登將提名的部會首長人選也將面對嚴峻的考驗，因為接下來一段時間參議院各個委員會都要準備對這些提名人選的政策立場提出問題，不僅國務卿、國防部長等人要面對關於台灣的問題，其他如商務部、財政部及美國貿易代表也一樣要應付議員的質詢。

布魯金斯學會客座研究員、前美國在台協會主席卜睿哲(Richard Bush)說，拜登需要幾個月的過渡期，他的優先工作是審視所有政府機構、重建跨部會協調程式，接著填補所有涉及決策的人事空缺，完成政策的「過程」之後才能進入政策的「實質」部分，而拜登政府政策的成形現在才真正要開始，當前美國內部有許多危機必須處理，包括疫情及社會分裂等。因此，「對那些今天就想要知道拜登的台灣政策是什麼的人，我的建議是，請保持耐心。」

蔔睿哲提醒道，別忘了拜登曾經投票支持《台灣關係法》，而且美台利益正在匯聚中，「拜登或他的政策顧問不會天真到不知道中國的野心是什麼，包括對台灣」，拜登和他的顧問都非常重視民主和民主制度，包括台灣的民主制度在內，所以雖然台灣的朋友必須「有耐心」，但他們也可以對拜登「有信心」。

至於蔡英文總統是否與拜登通電話表示祝賀，台灣外交部次長曾厚仁在立法院答覆立委質詢時說，目前沒有這個安排。

(中時新聞網)