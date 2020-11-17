現年21歲的韓國女星金裕貞，早期童星出道，與金所炫、金香起、金賽綸被稱為「韓國四金」。被稱為國民妹妹的金裕貞，長大後也是女大十八變，憑《雲畫的月光》、《先熱情地打掃吧》人氣飆升；近期與池昌旭合作的《便利店新星》更是引發熱烈討論。

四歲開始開演戲的她，從小受到許多前輩和觀眾的好評，甚至更稱讚她是「下一個全智賢」。標準的圓臉、水汪汪的大眼精，一直以來備受觀眾喜愛；始終和可愛畫上等號她，轉型之路也多了一些難度。

童星時期的金裕貞 可愛模樣受到許多人喜愛 (圖/ 翻攝自網路)

近日，金裕貞在自己的社群網站上曬出美照，小露香肩、一頭飄逸長髮的她不僅瘦臉有成，整體造型也變得更加成熟，比起之前在《擁抱月亮的太陽》、《一枝梅》裡造型，現在的金裕貞可說是脫胎換骨。

小露香肩的新造型 讓許多人眼睛為之一亮 (圖/ 翻攝自IG/ you_r_love )

許多粉絲覺得瘦下來的金裕貞似乎和泫雅、秀智撞臉，更有人說像雪莉，但不論像誰，此次成功大變身，果然引起不小話題，許多粉絲也期待金裕貞趕快推出新作品。

(中時新聞網)