「2020年台灣最佳國際品牌價值調查」揭曉，國泰金控再度上榜，榮登台灣國際品牌前10大。典禮中國泰金控副總經理翁德雁從經濟部工業局主任秘書陳佩利手中接過獎座，肯定了「國泰」品牌經營國際化的成果。

自2003年起，經濟部工業局開始辦理「台灣國際品牌價值調查」項目，與全球權威品牌調查機構Interbrand合作，導入「全球100大品牌調查」的專業品牌鑑價模式，兼顧量化財務分析與品牌經營管理面向的質化構面分析，從國際視野協助台灣企業檢視自身品牌價值，做為台灣企業追求國際品牌價值的成長指標與重要借鏡。主辦單位公布2020年「國泰」品牌價值為5.13億美元，為台灣最佳國際品牌第7名。

長期以來，國泰金控持續推動金融創新及數位轉型，打造全球資產管理平台，以及朝向國際永續標竿的各項作為，締造了豐碩的經營成果。再者，國泰秉持「誠信、當責、創新」的企業核心價值，運用「What if We Could」的思維，持續精進公司治理，目前國泰金控總資產及市值均為台灣金融控股公司中位居第一，2019年稅後盈餘創新高，達NT$ 639億元為歷史新高，每股盈餘NT$ 4.76元，總資產首度突破10兆元。

國泰金控深耕海外市場多年，以台灣各項金融業務的發展經驗，積極拓展大中華區及東南亞佈局，目前於大中華與東南亞地區已擁有超過200個營運據點。其中國泰世華銀行於大陸地區設有全資子行，國泰人壽及國泰產險與大陸當地策略夥伴合作，共同開發大陸保險市場，各項業務穩定成長中。其次，國泰世華銀行在東協10國的9國已設立據點，為台資銀行之最，將持續深化現有市場的分／子行據點、落實在地化經營，完善海外業務管理架構及營運模式。另外，國泰人壽及國泰產險於越南均已設立子公司，發展各項金融業務。

發展資產管理平台為國泰金控的核心策略之一，透過國泰投信／國泰投顧／康利資產管理，結合其他子公司優勢，發展全球資產管理業務。現階段國泰在美國、香港及大陸分別持有 Conning Asset Management、康利亞太及國開泰富基金管理等，一個跨越美、歐、亞的完整資產管理平台已建構完成。

國泰金控已連續6年入選國際最具公信力的「道瓊永續成分股」(DJSI)，自台灣永續指數推出後亦持續入選，同時，亦獲《Institutional Investor機構投資人》、《亞洲公司治理雜誌》等國際媒體頒發獎項，顯見在企業永續方面的努力備受國內外肯定。

代表受獎的國泰金控副總經理翁德雁表示：「四度入選『台灣最佳國際品牌』，是象徵國泰在經營品牌的作為受到肯定，我們已將品牌價值與永續價值結合，而完善的公司治理是企業永續的重要基石；我們會持續重視消費者體驗，向消費者傳達品牌願景及理念，塑造值得信賴的品牌形象，成為具影響力的國際品牌之一。」

(旺報 )