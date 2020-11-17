民進黨立委高嘉瑜日前曾表示，台北市房價居高不下，就連她也租屋10年，嘆買不起房。但近日遭爆「財產申報資料，名下有2筆建物、4筆土地，都在內湖，共價值2500萬元」。對此，高嘉瑜17日晚間提出4點聲明，強調自己兩筆建物，「原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌無暇處理，且沒出租」。

對於有媒體報導，高嘉瑜過去在立院質詢北市房價居高不下，提到自身選區南港、內湖新成屋每坪60~70萬元，再加車位，根本無法負擔，就連像她這樣的中高收入單身女性，也買不起。

但被同為市議員的游淑慧質疑年紀與收入不符，嘲諷她，「一口氣買2戶，這確實是我們人生奮鬥的目標」。

高嘉瑜今天晚間透過臉書發表4點聲明回應，第一，去年12月有媒體專訪，就有報導她買房，也有財產申報。兩間室內坪數共約20坪出頭，原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租。

第二、嘉瑜確實還在租屋，也已租屋超過10年，現在同時背負房貸跟房租。

第三、嘉瑜長期關心高房價及浮濫虛設灌水的高公設並努力推動實坪制是基於社會公益，也是年輕人買房的心聲，更是有感而發，並不是有房產就不能關心高房價議題，也會繼續堅持該做的事。

第四、報導原文說法：「高嘉瑜感嘆，想在台北市買間，心目中理想合適的房子真的好難，甚至就連身為她這樣，平均中高收入的單身女性也買不起。」若媒體報導讓大家誤會，以後會注意用詞。

一、去年12月蘋果專訪，就有報導嘉瑜買房，也有財產申報。兩間室內坪數共約20坪出頭，原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租。 二、嘉瑜確實還在租屋，也已租屋超過10年，現在同時背負房貸跟房租！ 三、嘉瑜長期關心高房價及... 由高嘉瑜發佈於 2020年11月17日 星期二

(中時新聞網)