為協助我國業者搶攻沙烏地阿拉伯商機，經濟部國際貿易局及外貿協會今(17)日下午舉辦「2020臺沙企業領袖對談」，我方由貿協董事長黃志芳主持，計有台塑、聯華食品、台灣世曦工程、創揚科技與惇成企業等業者參加；沙方則由麥加商工會秘書長Eng. Esmat Matoog及臺灣-沙烏地商會會長Eng. Usamah Al-Kurdi率領7位業者出席，以工業區管理、女性在中小企業角色、農產品拓銷及臺沙防疫合作為議題，透過視訊對談，瞭解雙方需求與商機，進而擬定未來合作模式。

黃志芳指出，去(108)年12月率團訪問沙國，與麥加商工會簽署合作備忘錄，建立合作關係，這次對談活動是具體執行該備忘錄的內容，從雙方出席的陣容可以看出臺沙兩國對經貿交流合作的重視。此外，沙國推動「沙烏地願景2030」，可以將臺灣視為重要的合作夥伴，尤其在扶植中小企業方面，臺灣可以提供豐富的發展經驗及先進的技術，與沙國分享。

麥加商工會秘書長Eng. Matoog及臺灣-沙烏地商會會長Eng. Al-Kurdi都表示，臺灣與沙國具有產業互補性，譬如台塑公司發表的農業用可自然分解的保水劑，創揚科技的除能解決方案等合作前景十分看好，而聯華公司若能增加進口沙國椰棗等產品，亦能促進雙邊貿易。兩國除了貿易外，也歡迎臺灣業者前往沙國投資布局，該兩商會很願意提供必要的協助。

除舉辦企業領袖對談外，同一時間麥加商工會亦有5家買主會員與我國20餘家業者辦理線上採購洽談會，採購項目包含資通訊、汽車零配件、安控、建材與家電等。

每年赴沙國朝覲人數約600萬，根據「沙烏地願景2030」計畫，沙國規劃在2030年朝覲人數將達到3,000萬人，預計創造基礎建設、飯店、飲食、防疫及醫療等民生龐大商機。此外，依照沙國傳統，所有朝覲相關的商業只有麥加地區公司可以投標及經營，並由麥加商工會主導或負責標案。因此貿協將加強與麥加商工會的合作，協助我業者爭取朝覲商機。

貿協明(110)年將鎖定沙烏地阿拉伯，視疫情發展，預定在首都利雅德舉辦首屆「沙烏地台灣週」，以醫療、觀光、智慧方案、汽車零配件、產業機械與綠能等產業為主力，辦理展覽與產品說明會，以提升台灣產品形象，進而協助我國業者拓銷阿拉伯、前進大中東，歡迎有興趣的業者洽詢。

(旺報 )