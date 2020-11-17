台達電宣布，今年連續第10年入選台灣最佳國際品牌，品牌價值為3.31億美元、比去年成長11％。台達電品牌長郭珊珊表示，台達電產品開發與企業社會責任結合，因而能夠與LEED（綠建築）、WELL（健康建築）、SBTi（科學減碳）等國際標準接軌，成為台達電品牌的特色，台達電產品被國際標準組織推薦，也能助長業務成長。

「2020年台灣國際品牌價值」17日公布榜單，台達電排名第13、品牌價值成長率為11％，以今年台灣前20大品牌總價值為100.66億美元、年增率5％來說，台達電品牌價值成長幅度超過台灣平均值。

台達電品牌長郭珊珊表示，2020年是台達電投入品牌經營滿10年，10年來品牌價值穩健增長，並成功由零組件供應商、邁向系統整合方案的提供者，以往大型工業展覽、科技展覽，是台達電自有品牌的完整解決方案與全球各國經銷商、客戶做第一手接觸的最佳管道之一，COVID-19疫情打亂許多規劃，台達電改以不同形式的線上、線下溝通，結合數位行銷與社群媒體，強化品牌活動推廣，比如說，臨時取消的漢諾威工業展打造全數位展覽，上海工博會由於照常舉辦，除了實體展覽之外，台達電也以3D建模的方式將實體展覽搬去線上，並以事業部主管錄製完整的真人攤位導覽。

她指出，台達電品牌強調創新和節能，獨特性在於產品與企業社會責任結合，台達電是台灣第一個經SBTi組織審核通過科學減碳目標的企業，並已連續兩年達成減碳目標，去年主要廠區再生能源使用比例達44.1％， 好能最多的建築領域，台達電自建的廠辦大樓、捐建的校舍都導入綠建築與樓宇自動化技術，台北的新大樓更將朝著WELL健康建築邁進。

(工商 )