渣打集團公布《50兆大哉問》《The $50 Trillion Question》調查結果，總管理資產高達50兆美元的全球TOP300資產管理公司，目前的資產配置中，僅有13％的投資與「聯合國永續發展目標」SDGs有關，甚至有二成受訪業者坦承，並不了解「聯合國永續發展目標」的內容。

聯合國倡議的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）共有17項，呼籲世界各國在追求經濟發展的同時也應保護地球，2015年提出、並以2030年為期程。渣打銀行指出，距離原定議程僅剩下10年時間，可是實際落實情況相當令人失望，包括缺乏足夠投資的資金予以改善各項SDGs，或是主要投資仍集中在歐美已開發地區，新興市場或未開發地區普遍面臨資金不足，導致無法實現永續發展。

統整《50兆大哉問》受訪的投信業、資產管理公司意見，認為如果能解決下列五大問題，應該可以實際鼓勵增加SDGs的相關投資：一、符合監理法規鼓勵原則的投資產品，二、相關投資有較友善的稅務制度，三、相關投資的投資績效能被證明，四、更有效衡量投資績效與影響力的數據及工具，五、市場或個人投資者提出相關的投資需求，能形成主流投資方向。

(工商 )