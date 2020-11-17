急診科醫師柯世祐日前上節目分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

大多數人婚後下一階段計畫就是懷孕生子，但若遲遲懷不上，肯定會讓人相當著急。日前就有一名40歲的男子半夜掛急診，並相當著急的詢問是否有泌尿科的急診，原來他發現自己下體出現無力的症狀，且和老婆恩愛完後精液變的相當稀薄，讓他憂心自己性功能退化，但經過醫生問診，才得知自己是因「激戰」次數太頻繁才會導致此情況。

急診科醫師柯世祐日前在節目《醫師好辣》上分享一起案例，一名40歲的男子半夜到醫院掛急診，並著急的詢問是否能看泌尿科，但檢傷護理師表示急診醫會先進行評估狀況。當柯世祐看診時，男子主訴自己和老婆恩愛完後下體出現無力的情況，「且我一摸發現我的精液變的非常稀薄」，接著表示自己擔憂性功能退化。

原來男子和老婆結褵5年，老婆的肚皮卻遲遲沒有傳出好消息，但他不好意思去看不孕科的門診，因為覺得很丟臉，於是便自己上網查資料，「照表操課、恩愛完後讓老婆倒立」等等方式他都試過。

柯世祐一聽便詢問，「今天是第幾天照表操課」，男子則回第3天，柯世祐祐接著問，「你們一天幾次？」男子則回答四次。答案一出也讓醫師聽傻，不過也得知問題就出在此。柯世祐和男子傳達正確觀念「精夜也需要時間製造，你這樣連續操，當然會稀薄」。最後他也建議男子心裡壓力這麼大，應該去看不孕科門診，帶上老婆一同做檢查，才能真正解決問題。

對此，泌尿科醫師邱鴻傑則補充，其實不需要這麼頻繁的發生性行為，大概2天1次即可，因為精子可以在女生體內存活48小時，所以「不用浪費無用的砲彈」。

和老婆恩愛完下體無力，一摸「子孫變稀薄」男憂心掛急診。(醫師好辣Youtube官方頻道)

(中時新聞網)