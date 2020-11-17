65歲以上老年人口近2萬人，占總人口數約14％的金門，日前又有9旬失智老人走失，還好警方循線找到，讓家人鬆了一口氣。金湖分局金沙分駐所警員翁宏勳、陳靖宇2人關懷長者，落實巡邏勤務的表現，也獲得鄰里鄉親好評。

這名家住碧山村，高齡93歲的劉姓老人搭公車到金城看診，陪同的家人先離開診所上街辦事，回到診所會合時發現他不見，詢問櫃台人員才知他離開一段時間。

家人原本以為老翁可能自己搭公車回家，趕緊也回到碧山，但左等右等就是等不到人，擔心他可能迷路走失，趕緊報警協尋。

金沙分駐所警員翁宏勳、陳靖宇巡邏途中據報，立即趕到碧山了解，確認老人家有智力退化的症狀，身上也未攜帶手機和愛心手鍊，時間拖太久會發生危險，立即沿線加緊尋找。

還好，後來在距離老翁住家不遠處，看到他獨自一人走在路上，但似乎一直找不到回家的路，查詢身分確認無誤後，將他平安送回家中，家人才放下心中大石頭。

金湖分局長何明祥提醒，家中如有身心障礙證明之失智症、中重度以上智能障礙及精神障礙具有行動能力者，或有長者年邁且經評估有需求者，都可以向縣府社會處申請愛心手鍊，一旦走失可以加快尋獲，避免發生意外事故。

(中時 )