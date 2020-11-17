2020年「南方影展」共有來自兩岸三地、韓國、泰國等地投稿613部作品，經評審團最終選出《夜更》獲得南方首獎，該片題材以香港雨傘運動為故事背景，隱含著對香港人的深刻關懷。

「南方獎—全球華人影片競賽」今年全世界投件數共計613部，分別來自兩岸三地、韓國、星馬與泰國等地，還有挪威、英國、愛沙尼亞、義大利、德國與美加等，打破地域、語言與文化限制，受到全世界獨立電影圈矚目。

本年度從613部作品中，由劇情短片類《夜更》勇奪南方首獎，創作者為來自香港的郭臻導演，影片虛構以雨傘運動下，一名計程車司機與乘客的奇遇，輔以寫實拍攝手法，具體而微觀地描述，對運動抱持不同立場之香港市民，該作品影像雖冷靜自持，卻隱含著對香港人的深刻關懷。

值得一提的是，今年因各種因素而無法前來台灣的參賽導演，南方影展特別規畫線上直播頒獎典禮，讓得獎導演都能發表感言，並即時播出與觀眾互動，彌補了無法親臨現場領獎的缺憾，卻也打破地理上的限制。

(中時 )