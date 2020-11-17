全球最大的金屬鏈條製造龍頭-桂盟（5306）集團，受惠於全球自行車零售市場持續熱銷，整車大廠訂單滿手、產能滿載，無論是新車或是修補市場、對鏈條的需求暴增，桂盟在台灣、大陸、越南三地工廠全力趕工生產下，今年鏈條總產出量預估將衝破1億條，年增逾15％、創下歷史新高，預期將帶動今年營收與獲利同步創下歷史新高！

桂盟17日受邀法說會時指出，第三季在自行車市場需求持續增長以及產能利用率提升下，單季合併營收達18.2億元、年增38％，稅後淨利4.7億元、年增70％，雙雙創下歷史單季新高，單季EPS達3.7元、續創歷史單季新高。

桂盟集團前三季EPS達8.46元，不僅已超越去年全年獲利，而且，無論毛利率、營業利益率及稅後純益率三率三升，同步創下歷史新高紀錄！桂盟強調，在全球自行車市場需求提升的帶動下，第二季起產能利用率就開始上揚，毛利率、營業利益率都持續維持高檔水準。

桂盟表示，疫情雖然影響全球消費市場，惟因應疫情衍生的社交距離，歐美民眾紛紛改以自行車、電動自行車代步，加上運動休閒需求大幅增加，為鼓勵民眾騎車，歐洲國家也陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，積極增設自行車道，讓騎乘環境更友善，促進歐美自行車市場成長，這也是未來自行車產業最有利的發展基礎。

法人表示，自行車族群近期股價普遍低迷，惟目前自行車市場供不應求的情況依然未變，且整車大廠訂單滿到明年上半年，製造仍然趕不上市場的需求。桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，可以盡全力滿足市場的強勁需求；預期未來數季，高階自行車、電動自行車的需求可望接續，同時歐美補修市場也將步入旺季，自行車產業與桂盟的營運表現，依舊值得期待。

(工商 )