空軍花蓮基地證實，一架F-16單座戰機18時17分在光點消失，初步估計約在三棧溪出海口外5浬處，目前出動黑鷹直升機搜救中。對此不幸消息，立委王定宇立即 在臉書貼文表示，大家集氣為失蹤飛官祈福，希望能平安歸來！

據了解，機上飛官失聯為蔣正志上校，26作戰隊隊長。飛機最後出現地點為花蓮機場東北面8浬，6點25分國防部松山夜待黑鷹搜救起飛搜救中，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電臺、基隆海岸電台廣播附近船隻協尋。

(中時新聞網)