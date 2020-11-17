F-16今晚失事 立委：集氣為失蹤飛官祈福 19:422020/11/17 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機號6672 、F-16戰機失聯。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍花蓮基地證實，一架F-16單座戰機18時17分在光點消失，初步估計約在三棧溪出海口外5浬處，目前出動黑鷹直升機搜救中。對此不幸消息，立委王定宇立即 在臉書貼文表示，大家集氣為失蹤飛官祈福，希望能平安歸來！ 據了解，機上飛官失聯為蔣正志上校，26作戰隊隊長。飛機最後出現地點為花蓮機場東北面8浬，6點25分國防部松山夜待黑鷹搜救起飛搜救中，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電臺、基隆海岸電台廣播附近船隻協尋。 (中時新聞網) #搜救 #飛官 #立委 #16 #集氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》疫苗再傳佳音 旅遊股一度激情 10:512020/11/17 財經 活化北港糖廠 打造文創基地 04:102020/11/17 地方新聞 莫忘世上苦人多 林濁水斷言：川普對美國貢獻巨大 18:212020/11/17 政治 RCEP簽訂王美花前晚才知道！藍委聽完「最高機密」怒嗆5字 01:062020/11/17 政治 《集中市場》連5買壓寶台股 外資買超150億元 15:232020/11/17 財經 青年社造 彰化社造博覽會展現返鄉青年活力 17:282020/11/17 寶島 飛機尿液排出急凍變「藍冰」 衰男屋頂遭砸破崩潰：超臭 16:522020/11/17 搜奇 軍機追悼朱冠甍 蜂鷹也向烈士致敬 16:112020/11/17 軍事 沒標章宣稱保健效果 可罰百萬 04:102020/11/17 生活新聞 漢神本館週年慶11／26開跑 業績上看26億 18:002020/11/17 生活 政治熱門新聞 周玉蔻為何力挺丁怡銘？網爆民進黨駭人內幕 - 政治 「罷捷」最新連署份數曝光 黃捷本人說話了 - 政治 直播》F-16戰機花蓮外海失事 空軍司令部晚間記者會說明 - 政治 F-16花蓮外海失事 飛官蔣正志上校 海巡署派1艦4艇救援 - 政治 RCEP排除台灣真沒影響？最新民調狠打臉民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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