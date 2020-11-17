基隆市議員楊石城因胰臟癌離世，許多市民皆在臉書發文哀悼緬懷，市長林右昌表示，楊石城是可敬的議員，今年傳出罹癌消息，5月時還現身議會親自問政，每次都很積極替市民爭取建設，接獲消息相當悲痛。
楊石城的女兒晚間在臉書證實逝世消息，並指出，爸爸最後一程走的很安心，大家一起祝福讓他一路好走，「謝謝一路上陪伴爸爸的你們」，公祭時間會再公布。
林右昌也在臉書發文讚許，楊石城是非常認真、可敬的議員，今年傳出罹癌消息，5月時還現身議會親自問政，在擔任市長這6年來，他每次都很積極的在議會替市民爭取建設、親力親為各項服務。
林右昌說，楊石城服務的態度也讓許多民眾都相當有感，在競選時，常常看見他獨自站在橋頭、街頭，向民眾幾乎是180度鞠躬，誠意十足讓人印象深刻，未料，下午總質詢進行中，卻接獲胰臟癌病逝消息，令人悲痛不捨，也相當感念。
(中時 )
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