43歲江姓泰籍移工疑因不滿公司管理方式，今年4月間，在宿舍旁持鐵筷抵住王姓宿舍管理員頸和腰，脅迫去見老闆，公司同事見狀報案，警方到場制伏，還搜出毒品咖啡包，桃園地檢署將他依妨害自由等罪嫌起訴。
江姓泰籍移工在龜山一家電工機械工廠服務，今年4月10日上午10點多，持一雙鐵筷子抵住王姓宿舍管理員頸、腰並抓住衣領，喝令王不准回頭看，要求一起見老闆，王害怕遭遇不測，帶著江前往老闆辦公室，同事見狀連忙報警。
同事紛紛上前勸說，希望江先保持冷靜，但江仍將王男帶到2樓宿舍樓梯間，護理員也趕來苦勸，無奈仍溝通無效。龜山警分局大埔派出所員警獲報到場，以優勢警力把江男制伏，查扣鐵筷，並當場從他身上搜出毒品咖啡包。
江姓移工坦承犯行，聲稱不滿公司管理方式才想要見老闆，桃檢偵結依剝奪他人行動自由與毒品等罪嫌對江男提起公訴。
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(中時 )
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