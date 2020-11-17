市場回溫、產品組合優化，長興（1717）第3季獲利年增55.83％，超越上半年，創近四年新高；前3季EPS1.42元。長興指出，特用材料大陸市場第4季回復正常，加上應用產業拓展，今年業績可望逆勢續揚。東南亞因中美貿易戰及風險分散，製造商加速布局東協市場，北越3C產業聚落已形成，東協市場是未來光固化應用的高成長區域。

有鑑傳統塗料轉UV除傳統塗料產業成長，光固化應用也從印刷與木器拓展到塑膠、膠黏劑等中高端應用，長興光固化材料啟動產能擴充、製程優化策略，2021年增加產能 6,000噸；2022年增加產能6,000噸。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；合成樹脂營收占比52％，電子材料、特用材料各為30％、17％。

長興認為，中國市場需求回升對合成樹脂、特用材料部門有所助益，電子材料部門的需求延續，只要全球疫情不再衝擊總體經濟，第四季下游產業將持續復甦。

長興2019年光固化材料年產86,000噸，光固化塗料年產7,000噸。大陸4月起3C、印刷、日化等產業逐漸復甦，鏡片產業第3季末恢復至80％；第4季各行業恢復正常需求。

長興指出，受益VOC限排，國際塗料大廠將長興UV水性材料大量使用於NB塗料，出貨動能放量推進。未來將持續開發新市場與新應用，包括LED固化、EB固化；3D列印、UV噴墨；5G手機背蓋／NB塗料、汽車內飾。另擴大東南亞、美洲及印度等海外市場。

(工商 )