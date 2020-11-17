行政院長蘇貞昌今晚出席「創意內容大會TCCF」開展儀式，蘇貞昌致詞表示，當法國、英國、德國等爆發第二波疫情，實施鎖國、封城措施，甚至禁止6人以上集會，此時此刻，台灣還可以辦大型會展，透過視訊方式讓全世界看見，尤其是5G後可以同步快速轉播，台灣真的是亂世中的福地。

蘇貞昌指出，新冠肺炎全球已經有超過5千多萬人確診，130萬人死亡，部分國家更爆發第二波疫情，台灣還可以舉辦大型會展，並透過科技，把最豐富故事族群無限創意，透過視訊、5G科技，讓國際可以看見，台灣是跟世界最能連結的幸福之地。

蘇貞昌說，台灣有最先進的科技人才，資通訊產業領先全球，透過文策院籌辦活動，讓充滿奇蹟跟創意的台灣，能夠讓與世界連結，也讓國際間看到台灣之美與創意。

蘇貞昌強調，蔡英文總統就任後，相關預算從200億增加到400多億，政府各方方面用盡全力協助，希望往後文策院也能持續籌辦活動，攜手讓台灣在世界有一席之地，而且越來越美麗。

(中時 )