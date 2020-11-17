直播》F-16戰機花蓮外海失事 空軍司令部記者會說明。(中時新聞網)

國防部今晚發布消息指出，有一架F-16戰機進行夜航訓練時，雷達光點突然消失疑似失事，駕駛26作戰聯隊長蔣正志上校失聯，國防部隨即派員搜救。空軍司令部表示，晚間20時於花蓮基地召開「F-16型機光點消失臨時記者會」。

國防部指出，這架機號6672 、F-16A型機（單座機），當時實施夜間例行訓練時失事，駕駛員為第26作戰隊隊長上校蔣正志，飛行總時數2230小時。國防部已加派，黑鷹搜救機松山起飛及海軍S-70C型反潛機花蓮起飛搜救中，另海巡署加派艦艇現場搜救中。

空軍司令部表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6672），18時05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，1807時於機場東北面9浬光點消失，起飛短短2分鐘就失聯，據了解這架飛機為單人座，機上有一名飛官失聯，最後出現地點為花蓮機場東北面8浬。

空軍表示，已成立應變中心，展開搜救行動，當務之急。希望全國國民集氣，他們會盡最大努力找到蔣上校，國軍已配合海巡出動2艘直升機、5艘艦艇，自蘇澳港出動加入搜救，最重要的是把蔣上校活著帶回來。6點25分國防部松山夜待黑鷹搜救起飛搜救中，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電台、基隆海岸電台廣播附近船隻協尋，並已於晚間6點30分時通知家屬。

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