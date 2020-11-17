台北國際創業週起跑，各種創新思維綻放異彩。（北市府產業局提供／吳康瑋台北傳真）

為展現北市政府推動創新創業動能，吸引更多對創業有想法、有能力的人才投入，北市政府產業發展局於17日至22日分別在三創生活園區、花博爭豔館及松山文創園區等地，展開為期6天的台北國際創業週活動，內容包括創業台北國際接軌論壇、創業台北Demo Day、北市亮點企業頒獎典禮、Meet Taipei北新創館、POP UP ASIA亞洲手創展等，共同勾勒創業多元風貌及願景，邀請有志創業民眾一同參與。

北市產業局長林崇傑17日上午在三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO舉辦「創業台北國際接軌論壇」致詞時表示，台北身為臺灣經濟發展的核心，市府用心打造台北成為亞洲最適合發展的城市。

他說，創業的道路充滿各種挑戰，能夠掌握市場趨勢，往往就是創業致勝關鍵，根據工研院推估，2030年台灣GDP的60％將來自數位轉型，北市當然無法自外於這股科技浪潮，因此這次論壇以數位創新及數位轉型為主題希望能協助創業家們開拓視野、交流觀點並掌握關鍵。

產業局指出，早上的接軌論壇特別邀請雲端技術及網路服務商、國際創投及人工智能研究單位的專家，分享數位創新及數位轉型趨勢及應用，剖析新創團隊如何利用創新優勢提前布局，在新常態中站穩腳步，奮力躍昇。

產業局表示，下午的「創業台北Demo Day」邀請自「台北市創業團隊輔導計畫」遴選出6家數位醫療領域的優秀新創上台進行簡報評選，台下評審及貴賓分別來自學界育成中心等單位代表，經過一番精彩角逐，最後由精拓生技及奈捷生物科技成功獲得評審青睞，將可與創投進行後續合作會談，望促成實質投資。

林崇傑表示，後續還有五天的系列活動，18日至21日「Meet Taipei台北新創館」，將有超過50餘組由產業局及多間大學育成中心輔導的團隊，於花博爭艷館展示北市在生技醫療、生活時尚、創新應用與科技服務等領域的創業成果，此外19日於三創生活園區也將舉辦「台北市亮點企業頒獎典禮」，表揚透過「台北市產業發展獎勵補助計畫」所扶植之新創亮眼成果，將選出8家亮點企業代表及8家具潛力企業代表，現場將安排獲獎企業展示創新技術、服務、產品與創業成果，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

(中時 )