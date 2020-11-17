強化校園安全，桃警贈外籍生警報器再教防身術。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

強化校園安全，桃警贈外籍生警報器再教防身術。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

強化校園安全，桃警贈外籍生警報器再教防身術。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

強化校園安全，桃警贈外籍生警報器再教防身術。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

馬來西亞籍女大生被擄死亡後，大專院校的校安問題備受重視，桃園市警局近日積極巡迴各大專院校，除檢視強化校園安全維護，也與7所大學合作舉辦「外籍學生人身安全宣導座談會」，首場16日晚在元智大學舉行，除贈外籍生警報器也教導防身術，強化學生自我保護觀念。

桃園市警局長陳國進16日率領外事科，結合刑事警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊、防治科及中壢分局，與元智大學共同辦理「外籍學生人身安全宣導座談會」，並邀請內政部警政署國際組副組長林妙齡座談，吸引校內150名外籍學生共同參與。

陳國進表示，警察局為強化校園安全維護工作，除全面清查校園周邊監視器及照明狀況，另責成各分局務必針對轄內各大專院校進行校園安全評估檢測，加強校園周邊巡邏守望；並與學校建立密切的合作聯繫管道，至校園辦理座談會和犯罪預防宣導，與學生保持良好的互動，強化學生自我防衛意識，遇到任何問題，隨時向警方求助。

座談會除以英文簡報向外籍學生說明警方各項安全防護作為外，桃園市政府警察局也準備隨身型警報器發送給與會學生，更由常訓教官現場教導外籍學生簡易的防身術，與學生同步應用練習，假設不幸遇險，只要拉起警報器插鞘，就可發出響亮警報，再即時以防身術，爭取更多時間脫困，尋求他人協助，活潑生動的防身術實際練習和有獎徵答，讓與會的外籍學生都留下深刻的印象。

桃園市政府警察局也於座談會中請外籍學生以LINE向遠在海外的父母、親友問候並報平安，讓海外家長共同關心學生在台安全，一起分享參與座談會心得。許多家長在收到來自台灣的問候，也即時表達對於學生的關心和叮嚀，肯定台灣警方的努力，氣氛溫馨。

陳國進表示，外籍學生因為語言隔閡加上對台灣風俗民情不熟悉，比起本國學生需要更多的關懷，警方將持續與各大專院校合作，共同維護校園安全，提升同學自我保護觀念，以強化三面一體的守護網絡，打造安全完善的學習環境，讓學生安心，並讓在國外的家長放心。

(中時 )