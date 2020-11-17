台南市消防局麻豆分隊自製卡通宣導卡成本300元，參訪小學生玩到欲罷不能。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局麻豆分隊自製卡通宣導卡成本300元，參訪小學生玩到欲罷不能。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局麻豆分隊自製卡通宣導卡成本300元，參訪小學生玩到欲罷不能。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

消防宣導是消防局重要工作之一，發揮一點創意，效果會更好。台南市麻豆區培文國小師生17日至台南市消防局第2大隊麻豆消防分隊參訪，消防隊利用鋼鐵人、蜘蛛俠等卡通人物紙卡與小朋友互動，並進行有獎徵答互動，過程中學生們歡笑聲不斷，時間到了仍意猶未盡。

參訪活動前一天，麻豆分隊隊員林邑龍特別精心製作「卡通人物救災救護情境模擬遊戲」，花了300元製作16張各式卡通人物卡片。

活動當天除了宣導「在外救護及防火宣導」，教導學生及家長家中安裝住宅用火災警報器的重要性，及在外目睹路人倒地時應如何進行初步救護處置（叫叫壓電），也藉由創意防火宣導遊戲與學生們進行互動。

遊戲中利用小故事及卡通人物遊戲卡，如當下正夯的卡通人物如鋼鐵人、蜘蛛俠、救援小隊等，引起小學生們注意力及吸引力，與學生互動加深防災觀念及知識，並進行有獎徵答互動，提高防災宣導趣味性。

本創意遊戲首次登場並獲得意想不到得好效果，過程中學生們歡笑聲不斷，爭先恐後的舉手搶答，直到老師說時間已到，學生們仍然意猶未盡、欲罷不能。

麻豆分隊近日來研發改良救護器材以保護弟兄安全，拍攝救護微電影提高民眾救護意識，本次更由隊員林邑龍發揮創意，設計卡通人物救災救護情境模擬遊戲，以提高學生們投入防火宣導的熱度、寓教於樂、創意十足，第二大隊大隊長丁春能特別給予嘉許。

(中時 )