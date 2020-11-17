大陸社科院金融研究所所長張曉晶17日在國務院新聞發布會上表示，今年大陸實體經濟槓桿率上升非常快，前3季已經上升27.7個百分點達到270.1％，也即是說債務是GDP的2.7倍，今年全年估算槓桿率增幅大概在30個百分點左右。

據《界面新聞》報導，張曉晶指出，如果今年這種經濟恢復趨勢能夠持續下去，估算未來5年總槓桿率上升幅度可能接近今年1年，也就是說未來5年每年大概有5至6個百分點的增幅。張曉晶解釋，出現這麼高的槓桿率，不是說債務上升的速度太快了，核心的原因是GDP增長太慢了。

張曉晶認為，現在槓桿率風險方面主要有兩方面值得關注，一是中小銀行壞帳率肯定會上升，會在總量中有所體現；二是槓桿率高的時候，每年利息支付也很高，最高時候每年利息支付一度達到增量GDP的兩倍，今年應該也會是很高的水準，基本是在1.5倍至2倍。

(旺報 )