上季UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍，109學年預賽開打就氣勢如虹，除了兩場賽事得分破百、痛宰對手，陣中主力林蝶在今天抓下5記籃板，UBA生涯累積達501記籃板，達成500籃板里程碑，是自100學年度UBA、WSBL切割後第二人，只花43場達標也是最快速度。

林蝶目前大四，原本預計上季打完就要挑戰WSBL的她，決定完成大學學業、在UBA多磨練一年而留下來和隊友拚連霸，常常為球隊貢獻得分、籃板「雙十」數據的她，106學年賽季121籃板、107學年賽季179籃板、108學年賽季188籃板，累計488籃板，109學年預賽開打，前兩戰分別抓下5記、8記籃板，突破500籃板大關。

林蝶表示，自己不是太在意個人數據，雖然賽前教練就告訴她UBA生涯接近500籃板，上場後還是只想扮演好自己的角色，也不會刻意設定達成的的數據來增加心理壓力，印象最深刻的是上季四強戰隊佛光大學，打到三度延長才分出勝負那場比賽，「那場我出賽超過50分鐘、搶下37籃板，真的蠻累的，第一次打球打到抽筋。」

UBA和WSBL切割後，UBA女籃只出現過兩位生涯籃板數達500的好手，上一位是畢業自台灣師大王維琳，她花了55場完成。

世新大學除了林蝶留隊，也增添來自菲律賓國家隊當家中鋒潔丹妮兒（Jack Daniele Animam），林蝶也從中鋒調整到小前鋒，加上陳育緹、前HBL冠軍賽MVP李吟娸、林妘樺、蘇嘉嫻等好手、戰力雄厚，昨天115比44輕取台灣體大，今天再以135比20狂電東南科大，兩場勝分分別是71分、115分，展現尋求連霸的信心。

(中時 )