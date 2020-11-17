F-5E殉職飛官朱冠甍，是志航基地「虎團」吉他手。（軍聞社提供）

國軍台東志航基地，今天上午為上個月墜機殉職飛官朱冠甍舉辦告別式，不料公祭結束不久，晚上6時許又傳出一架機號6672、由上校飛行官蔣正志駕駛的F-16戰機，於花蓮起飛進行夜間訓練時，於雷達光點上消失，疑似失事，黑鷹直升機已出動救援，海巡基隆艦已赴附近海域搜救、空勤搜救機待命。

29歲空軍中校朱冠甍10月29日駕駛F-5E戰機時，因右側發動機失效不幸殉職，並於今（17日）上午舉行告別式，不過告別式進行到一半，同袍們發現會內悄悄飛進一隻白鴿，停留長達5分鐘後飛離，讓現場的親友們直呼「是朱冠甍化做鴿子回來看大家」。

總統蔡英文在國防部長嚴德發的陪同下，親自頒發褒揚令，向朱冠甍獻花行三鞠躬禮。蔡英文表示，朱冠甍在執行訓練任務因公殉職，這是國軍的損失，也是國家的損失，全體國人都感到萬分不捨，並以三軍統帥的身分下達指令「冠甍，你的任務結束了」，場面肅穆哀戚。

沒想到朱冠甍的告別式結束不久，由上校蔣正志駕駛的機號6672F-16戰機，於晚間6時5分自花蓮夜航訓練起飛，但6時17分雷達光點消失在花蓮外海處，黑鷹直升機已出動救援，海巡基隆艦已赴附近海域搜救、空勤搜救機待命，空軍司令熊厚基上將正趕往花蓮了解狀況。

(中時新聞網)