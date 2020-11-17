遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）17日舉辦法說會，展望明年營運動能，宇峻表示，明年將會聚焦東南亞、日本兩大市場，第一季將會以《三國群英傳M》打頭陣，2月開始將在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國以及日本等市場推出，加上一月還有單機作品《三國群英傳8》，法人表示，東南亞市場與日本市場規模大約為台灣的1.5倍，在兩大強作帶動之下，明年第一季營收、獲利將有望獲強勁挹注。

宇峻第三季單季稅後淨利9,142萬元，每股盈餘2元，單季獲利表現寫下十年新高表現，累計今年前三季稅後淨利2.09億元，每股盈餘4.59元。10月營收8,320萬元，較上月減少29％、較去年減少27％，

宇峻10月營收衰退，主要是因為《三國群英傳M》10月底才推出大改版，在改版之前玩家消費力道縮手所致。法人預期，遊戲改版推出以及新遊戲《七大罪》11月將上線，將推升11月營收力道增溫，加上12月台北資訊月銷售福袋貢獻，也將為第四季帶來新動能。

宇峻表示，目前宇峻在營運上的三大優勢，一是擁有影響力大的IP，如《幻想三國誌》、《三國群英傳》系列，第二則是擁有穩定營運的社交類型的休閒遊戲如《Let’s Vegas》，另外同時擁有成功的MMORPG以及SLG遊戲，宇峻指出，這三項是推升公司過去營收穩健的主要原因，也是未來重要的成長動能。

展望明年第一季，宇峻表示，《三國群英傳8》單機版將於1月13日推出，目前在中國、台灣都有很大的聲量，明年將推出線上版以及實體收藏版本。此外，手遊部分將聚焦海外市場，《三國群英傳M》將從2月開始將在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國以及日本等市場推出，將陸續貢獻營收。

法人指出，東南亞遊戲市場急速成長，《三國群英傳M》今年在台灣獲得好成績，單月營收最高達一億元，根據過去《三國群英傳Online》的市場規模來看，東南亞市場與台灣市場相當，日本市場規模則為台灣的二分之一左右，兩個區域加起來約為台灣市場規模的1.5倍，預期遊戲發行後，將為宇峻營收帶來挹注。

(工商 )