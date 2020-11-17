根據香港政府統計處17日發表的最新勞動人口統計數字，今年8至10月失失業人數高達25.7萬，其中以運輸業失業率最為嚴峻，急升0.6個百分點至6.2％，為接近17年來高位。

據統計，香港8至10月失業人數約25.7萬人，較7月至9月減少約2000人；就業不足人數14.8萬人，減少約1100人。與今年7月至9月比較，在8月至10月期間各行業失業率的變動不一，餐飲服務活動業的失業率下跌至14.8％，惟運輸業的失業率急升0.6個百分點至6.2％，為接近17年來的高位，其他行業的失業率變動不一。

香港勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場情況仍然困難，但該段期間疫情維持穩定的迹象，經季節性調整的失業率在今年8月至10月維持在6.4％，7月至9月的水平相同，而就業不足率亦維持於3.8％不變，總就業人數的按年跌幅輕微收窄至5.6％，與上一個期間相比轉為輕微上升0.1％。

香港貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，失業率未能反映行業最真實的情況，現實情況除了失業外，有更多運輸業員工被要求停薪留職，比失業率能夠反映的情況更嚴峻，最近2星期陸續收到不同會員的求助，已有僱主向員工發信，要僱員選擇離職或是繼續停薪留職，他估計，此類情況會陸續增加，尢其於保就業計劃11月完結後，對經濟的影響才會浮現。

(中時 )