資深導演鄭少峰入行多年，曾演過多部古裝劇，後來轉到幕後當導演，今（17日）傳出因急性腦梗塞病逝，享壽76歲，而今天正好是他的農曆生日，其妻子也證實了消息。

據《聯合報》報導，鄭少峰妻子透露丈夫有高血壓，但平時身體很好，上禮拜卻突然發現一隻手不能動並且無法開口說話，便送到三軍總醫院急救，可仍於17日凌晨因急性腦梗塞病逝，目前公祭日期尚未決定，許多合作過的藝人、導演和監製得知噩耗都發文悼念。

另外，鄭少峰妻子也表示導演是突然腦部中風，雖然最後搶救無效，但他是安詳離世，希望曾一起拍過《濟公》的朋友屆時能去送他最後一程。

鄭少峰曾執導過《土地公傳奇》、《神機妙算劉伯溫》等劇，最有名的就是超過1000集的《濟公》，而鄭少峰生前也篤信濟公，農曆生日還與濟公得道日期相同，都是農曆10月3日，如今突然離世，讓親友們相當不捨。

(中時新聞網)