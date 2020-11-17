美國南加州野火、日本洪災、學子為氣候罷課，這幾年可以深深感受到環境的反撲和年輕世代的覺醒。世界經濟論壇(WEF)「2020年全球風險報告」指出，全球發生機率前五大之風險皆與氣候相關，國際清算銀行亦於今年發布報告，以「綠天鵝」警告氣候變遷可能對經濟帶來系統性的風險。此時此刻，正是每個人挺身而出，付出行動的時刻。

證交所和國泰金控將於12月10日（四）上午9：00於國泰金融會議廳隆重舉辦第四屆「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，預計將吸引超過100家企業共襄盛舉，歡迎各界報名，免費報名資訊可參考網站：www.accupass.com／event／2011130214042108488665。

國泰金控總經理李長庚表示，臺灣位於高度氣候脆弱區域又是全球供應鏈的關鍵環節，企業必須積極因應氣候變遷與產業轉型。「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」將是一場與產官學界各域專家共同激盪、找出因應永續經營及氣候變遷風險解方的高峰論壇。當天除了將與臺北大學共同發表臺灣目前最完整、與國際接軌的「永續投資調查」結果，並透過「臺北大學ESG評比」分析，分享企業提升ESG分數的關鍵因素。

論壇更邀請環保署、全球最大資產管理公司BlackRock、甫定下溫室氣體淨零排放目標的鴻海、東亞第一家完成SBTi減碳目標設定之水泥業的台灣水泥及今年正式加入RE 100的台積電等政府單位和標竿企業，分享最新氣候政策進展，並以跨界對談深入剖析企業行動。現場設有互動攤位，由多家企業現場介紹新興永續與氣候變遷的因應技術及概念。

國泰金控自2017年起每年舉辦「氣候變遷論壇」，曾邀請美國前副總統Al Gore來臺分享，2018年與國際非營利組織CDP及資誠聯合會計師事務所(PwC)共同舉辦工作坊，協助企業掌握碳揭露(CDP)及氣候相關財務揭露(TCFD)實務。2019年，國泰更與證交所及亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)合作，透過論壇，讓產官學各界齊聚一堂，促成企業界及政府間更多對話，提高主管機關對氣候變遷的重視外，也帶進更多的國際觀點及趨勢，並讓臺灣在氣候變遷上所做的努力，被世界看見。

國泰金控為台灣金融業投入ESG及責任投資的領導者，自2016年起成為AIGCC的成員之一，參與全球倡議計劃，包括CDP「Non-Discloser Engagement Campaign」及Climate Action 100＋倡議活動，國泰金控相信，將ESG整合於投資流程並與被投資公司議合，是保護資產長期價值的關鍵之一。

(旺報 )