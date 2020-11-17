F-16軍機光點消失 行政院：蘇揆指示相關單位全力搜救 20:092020/11/17 中時 林縉明 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（林縉明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文策院舉辦的「TCCF 創意內容大會」17日開展，邀請行政院長蘇貞昌（圖）以及文化部長李永得到場，一起啟動這場亞洲指標性內容交易市場展會，打開文化內容商展的新規模及新想像。當蘇貞昌看展時，F16戰機在花蓮夜訓失蹤，活動結束後，蘇貞昌快速離去，不回應此事。（鄧博仁攝） 針對今晚國防部F-16軍機在花蓮外海光點消失，行政院祕書長李孟諺表示，行政院長蘇貞昌已指示相關單位配合國防部全力搜救。 文策院舉辦的「TCCF 創意內容大會」17日開展，邀請行政院長蘇貞昌以及文化部長李永得到場，一起啟動這場亞洲指標性內容交易市場展會，打開文化內容商展的新規模及新想像。當蘇貞昌看展時，F16戰機在花蓮夜訓，起飛2分鐘後光點消失，活動結束後，當時蘇貞昌快速離去，不回應此事。 (中時 ) #國防部 #F-16 #軍機 #行政院 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗南庄賽夏族巴斯達隘祭典19日登場 警方動員交管 16:512020/11/17 寶島 《經濟》主持食安會報 蘇貞昌：落實美豬清楚標示監督 08:022020/11/17 財經 F-16戰機花蓮夜訓疑失事 歷年第9起 19:322020/11/17 政治 F-16花蓮外海失事 飛官蔣正志上校 海巡署派1艦4艇救援 19:122020/11/17 政治 慶富造巡防艇詐兆豐銀1億4千多萬 18日開庭 17:162020/11/17 社會 外資認錯 台股續創高 04:102020/11/17 財經要聞 桃園龜山又增一例登革熱確診！籲民眾勿掉以輕心 15:262020/11/17 寶島 周玉蔻喊拒吃變助攻 皇家傳承牛肉麵爆人潮 14:522020/11/17 生活 綠委為丁怡銘未來嗆聲陳玉珍 媒體人酸：怪不得年輕人喜歡民進黨 09:592020/11/17 政治 恆春男子龍坑採海菜失足落海 警消空勤搜救中 14:192020/11/17 社會 政治熱門新聞 周玉蔻為何力挺丁怡銘？網爆民進黨駭人內幕 - 政治 高嘉瑜被爆擁「2間千萬房產」4點聲明回應了 - 政治 影》F-16花蓮失事 空軍：蔣正志上校起飛2分鐘後失聯 - 政治 「罷捷」最新連署份數曝光 黃捷本人說話了 - 政治 F-16戰機花蓮夜訓疑失事 歷年第9起 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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