文策院舉辦的「TCCF 創意內容大會」17日開展，邀請行政院長蘇貞昌（圖）以及文化部長李永得到場，一起啟動這場亞洲指標性內容交易市場展會，打開文化內容商展的新規模及新想像。當蘇貞昌看展時，F16戰機在花蓮夜訓失蹤，活動結束後，蘇貞昌快速離去，不回應此事。（鄧博仁攝）

針對今晚國防部F-16軍機在花蓮外海光點消失，行政院祕書長李孟諺表示，行政院長蘇貞昌已指示相關單位配合國防部全力搜救。

文策院舉辦的「TCCF 創意內容大會」17日開展，邀請行政院長蘇貞昌以及文化部長李永得到場，一起啟動這場亞洲指標性內容交易市場展會，打開文化內容商展的新規模及新想像。當蘇貞昌看展時，F16戰機在花蓮夜訓，起飛2分鐘後光點消失，活動結束後，當時蘇貞昌快速離去，不回應此事。

(中時 )