新冠肺炎疫情，國銀全力拼紓困與振興、力挺中小企業，2020年前九月放款金額衝逾6千億元。金管會銀行局17日公布本國銀行辦理中小企業放款情形，截至2020年9月底止，中小企業放款餘額7兆5,156億元，比去年底增加6,177億元，已超過全年目標值3,000億元、達標率破表來到205.91％，寫下歷年新高。

金管會銀行局副局長林志吉表示，2019年9月比2018年底增加2,454.41億元，與目標值2,700億元相比，達成率90.9％，2020年前9月中小企業放款則增加6,177.3億元，達成率達205.91％，今年不僅在6月提前達標，達標比率也創歷年新高。

林志吉表示，2020年以來中小企業放款金額大增主要是因疫情衝擊，各部會提出紓困方案、之後又有提振興方案，央行也提供資金辦理專案貸款等，都讓放款量增加。

就銀行局統計，2020年9月比去年底增加金額最多的前三大銀行，依序是合庫銀、放款增加789.69億元、台企銀610.85億元、一銀572.72億元。

就放款新增比率最高的前三大為：遠銀38.67％、花旗銀30.51％、凱基銀28.09％。

若以總放款餘額來看，今年9月底中小企業放款餘額比去年同期增加8,322.22億元。放款餘額最高的前三大，依序是一銀7,580億元、合庫7,468億元、台企銀5,950億元。

就資產品質來看，今年9月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.36％，較上月底減少0.01個百分點。中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.11％，占民營企業放款餘額比率為67.33％，分別較上月底增加0.68及0.65個百分點。金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )