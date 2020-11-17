獨居老婦出遊迷了路，熱心民眾和警方攜手助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

獨居老婦出遊迷了路，熱心民眾和警方攜手助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

9旬文姓老婦人昨晚推著輪椅外出走失，熱心的邱姓夫妻發現從旁協助，並及時通知八德警方局四維派出所員警至現場關心處理，員警到場初步了解狀況後，先將老婦載返所稍作休息，確認其身分與住家位置後，以巡邏車載送獨居的老婦平安返家。

八德分局四維派出所警員林士喆、陳威守昨晚19時巡邏時，接獲一位熱心邱姓民眾報案稱在八德區介壽路二段300多號附近，一名高齡老婦一個人推著輪椅輔助行走在車水馬龍的街道上，疑因年事已高有找不到回家的路，立刻趕往處理。

警方到場發現邱姓民眾曾好心地推著老婦過馬路要協助返家，但老婦已迷失方向，民眾也遍尋不著老婦正確的住處，只聽著老婦說道可能是住在中壢區，邱姓夫妻倆隨即陪伴在老婦身旁，照顧著老婦等待警方來協助。

警方不斷和老婦攀談，拼湊出老婦人姓文，住在中壢區的永福路附近，老婦表示早上與鄰居一同出遊，但期間與鄰居走散而迷失了方向，獨自一人推輪椅走著走著就來到了八德區介壽路附近。

因老婦整日均未飲食，員警先以無線電呼叫巡邏車到場支援，並與熱心民眾一同將老婦帶至附近賣場，熱心的邱姓夫妻還自掏腰包購買牛奶給老婦飲用，員警以巡邏車載老婦返所休息，另提供麵包果腹充飢後，以巡邏車將文老婦人平安載回中壢區的住家。

警方表示，高齡的文姓老婦能順利返家也多虧了邱姓夫婦的熱心幫忙，民眾多一點點關心、多一點點協助，也讓這社會多了一些些的溫暖，呼籲鄰里間如有獨居長者可通知里長或警方提供適當協助，鄰居間也可多加關懷，建立良好的互動關係，避免長者獨自在家中，減少意外狀況的發生，如有需要協助可撥打110或向鄰近派出所請求幫忙。

(中時 )