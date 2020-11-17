嘉義縣34歲鄭姓女子4日到嘉義基督教醫院進行拔牙手術，過程中共拔掉20顆齲齒，隔天就陷入昏迷疑斷氣。（呂妍庭攝）

拔牙鬧出人命？一名34歲女子日前到嘉義基督教醫院進行拔牙手術，進行全身麻醉，手術後家屬才發現病患竟被拔掉20顆牙齒。而患者回家後就陷入昏迷，送醫搶救9天後仍回天乏術。家屬質疑是拔牙導致，不過牙科權威指出，其實拔1顆牙和拔20顆牙的風險是相同的。

嘉義34歲鄭姓女子因為牙齒不適轉診到嘉義基督教醫院，經醫師評估後，告知家屬會替鄭女進行手術拔除蛀牙，有提醒「會拔很多顆」。4日手術後，家屬不但被拔完的20顆牙齒嚇一跳，鄭女更在回家當天就陷入昏迷，送醫搶救後仍無好轉，13日家屬忍痛拔管。事後家屬質疑醫院開出「肺炎」的死亡證明，認為死因是拔牙後感染導致。

對此，根據《自由健康網》報導，中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源表示，就拔牙風險來說「拔1顆跟拔20顆牙的風險是一樣的」。尤其高血壓和糖尿症患者都是拔牙前需仔細評估的族群。

王棟源指出，高血壓患者拔牙前，一定要停止服用抗凝血藥物，一般拔牙前血壓都約在140mmHG，弱拔牙後血壓若飆到200mmHg就要趕快看醫生；由於糖尿病患者傷口復原較慢，拔牙後一定要避免感染，必須定時服用抗生素跟止痛藥。

王棟源表示，該個案會拔到20顆牙，是比較特殊的情況，通常對身體健康的人來說，一次拔3顆、5顆，甚至10顆都不會有問題。

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(中時新聞網)