大陸外交部發言人趙立堅17日主持例行記者會，有英媒提問關於英國和歐盟正就脫歐問題進行談判一事，大陸如何看待，並問到英國脫歐是否會影響中英關係，趙立堅表示不管英歐是否達成協議，中英關係會一如既往地合作、發展。

英國脫歐「過渡期」即將在今年底結束，然而，與歐盟持續進行新貿易關係的談判卻進行得不順利，雙方從脫歐一開始就有的分歧仍延伸至今，談判進度不如預期，隨著英國完全脫離歐盟單一市場的過渡期即將結束，若近期依然沒有突破性進展，新的貿易協定可能會難產。

在17日大陸外交部的記者會上，英媒向趙立堅提問，英國有協議或無協議脫歐均有可能，從這方面看，如何看待未來英中關係？趙立堅表示，大陸作為聯合國安理會常任理事國，中英在雙邊和多邊框架內溝通協調的渠道非常暢通，為維護世界和平穩定和發展做出了應有貢獻，不管英歐能否達成未來關係協議，陸方會一如既往地並行發展中英、中歐的互利合作關係。

(中時 )