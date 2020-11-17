先前孫燕姿曾替友人剪髮，沒想到最近「姿姿髮廊」又開張，讓網友羨慕地喊想排隊。(圖/ 摘自孫燕姿微博)

孫燕姿出道多年，唱出許多暢銷歌曲，2011結婚後育有一子一女，雖然她把重心放在家庭，但不時會在社群平台曬出生活點滴，甚至開直播變「線上演唱會」；先前她曾覺得有趣替友人剪髮，沒想到最近「姿姿髮廊」又開張，讓網友羨慕地喊想排隊。

今（17）日晚間孫燕姿突然在微博曬出一組「剪頭髮」的照片，但有別於以往她都是被服務的對象，今天拿著剪刀和梳子的卻是孫燕姿，她表示「整理頭髮整理心情、你喜歡剪頭髮嗎」；畫面中孫燕姿專注又自信地拿著剪刀，毫不遲疑地替好友剪髮，氣勢不輸專業美髮師。

畫面中孫燕姿專注又自信地拿著剪刀，毫不遲疑地替好友剪髮，氣勢不輸專業美髮師。(圖/ 摘自孫燕姿微博)

孫燕姿幫好友剪完頭髮後，露出燦爛的形容，看起來相當滿意自己的表現；照片裡的孫燕姿一點都不像42歲，先前就有新加坡路人巧遇，就被說狀態簡直太好，臉上皮膚沒有皺紋又Q彈，生了2個小孩身材還是纖細，完全不像當媽的人。

粉絲看完貼文都超驚喜，紛紛報名搶當客人，「僅有的頭髮都想交給你（妳）」、「我排著隊，拿著愛的號碼牌」、「排隊讓燕姿剪頭髮」、「孫理髮師上線了」、「什麼時候直播髮廊營業」、「好專業的樣子喔」、「我也準備好了，什麼時候給我剪頭髮」。

(中時新聞網)