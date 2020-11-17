「未來內容展示體驗」結合文化與科技應用，蘇貞昌也在現場戴上VR裝置，在《愛麗絲夢遊仙境》改編的VR互動體驗《好奇的愛麗絲》中化身愛麗絲跳入兔子洞，玩遊戲解謎。（鄧博仁攝）

《星際大騙局之登月計劃》是《返校》導演徐漢強執導，由台灣人偽造登月的互動式喜劇VR沈浸式動畫，體驗者將扮演台灣第一位登陸月球的太空人。（鄧博仁攝）

文策院主辦的「TCCF創意內容大會」，在「未來內容展示體驗」展中結合文化與科技應用。（鄧博仁攝）

人在快速、忙碌的台北信義區，竟然也能夠彷彿穿越時空，到木柵老泉山劇場欣賞優人神鼓的演出。《與優人同步》就打造一座環形劇場，結合5G技術，將現場演出畫面同時傳輸到劇場的螢幕上，讓人能夠異地共時，欣賞優人神鼓的表演。行政院長蘇貞昌與文化部長李永得今（17）日晚上參觀文策院主辦的「TCCF創意內容大會」，除了遠距欣賞優人神鼓演出，更首度和展場中「XRSPACE」展位的「虛擬蘇貞昌」相見歡。

蘇貞昌致詞時表示，蔡英文總統就任後，文化部預算從兩百億到四百多億，政府一定會在各方面用盡全力支持。不過，當他參觀創意內容大會時，正好傳出F-16戰機消失花蓮外海的消息。蘇貞昌離場前，媒體詢問他是否已經知情，但他並未回應，臉色凝重、快步離開會場。

「未來內容展示體驗」結合文化與科技應用，蘇貞昌也在現場戴上VR裝置，親身體驗《秘密基地》中 1：1 比例還原《天橋上的魔術師》的戲劇場景，也在《愛麗絲夢遊仙境》改編的VR互動體驗《好奇的愛麗絲》中化身愛麗絲跳入兔子洞，玩遊戲解謎。

文策院董事長丁曉菁表示，自18日起為期6天的創意內容大會，展會目標除了要將台灣精彩作品賣到全球市場，也希望與世界分享當代台灣最迷人的生活風格，打造台灣文化的國際品牌，讓TCCF成為亞洲內容的指標展會。

「TCCF創意內容大會」中除了國際論壇、市場交易暨創投媒合，更舉辦「Taiwan Hype」、「未來內容展示體驗」和「始多利交易所」三個展覽。丁曉菁表示，這是以展會內容助攻內容交易的新嘗試，希望讓更多買家和國人認識台灣內容產業的蓬勃發展。

丁曉菁表示，「Taiwan Hype」結合傳統宮廟、數位科技和傳統產業升級，透過環保、農業、新創等面向，展現台灣新世代聚焦台灣產業根基，與文化創意對話碰撞後產生的新想像。她表示，未來文策院將繼續助攻和媒合內容產業，鼓勵各種創新題材和故事類型的量產開發，「讓文化變成一門好生意。」

(中時 )