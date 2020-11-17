國防部今晚發布消息指出，一架F-16戰機於今晚進行夜航訓練時，雷達光點突然消失，駕駛26作戰聯隊長蔣正志上校失聯，國防部隨即派員搜救。國民黨立委蔣萬安晚間表示，「為F16飛官祈禱 希望國軍弟兄一切平安」。

國防部指出，這架機號6672 、F-16A型機（單座機），當時實施夜間例行訓練時失事，駕駛員為第26作戰隊隊長上校蔣正志，飛行總時數2230小時。國防部已加派，黑鷹搜救機松山起飛及海軍S-70C型反潛機花蓮起飛搜救中，另海巡署加派艦艇現場搜救中。

總統府發言人張惇涵則表示，目前空軍已成立應變中心，相關單位皆已投入搜救協尋工作中，國防部於第一時間向蔡總統報告後，蔡總統指示各相關單位務必全力搜救，國軍各單位仍要打起精神、堅守崗位。

蔣萬安今晚17日在臉書貼文表示，「為F16飛官祈禱，希望國軍弟兄一切平安」。

#為F16飛官祈禱 #希望國軍弟兄一切平安 https://yns.page.link/pQk7R 由蔣萬安發佈於 2020年11月17日 星期二

(中時新聞網)