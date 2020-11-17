統一7-ELEVEn獅日前逆轉勝中信兄弟，繼2013年後再度拿下中華職棒總冠軍。結果全國7-11竟沒有推出慶祝活動，被網友罵翻，統一從善如流，即將推出相關優惠。網路上流傳一張海報，小7將自20日起「第二件商品5折」，且限時3天。業者回應，「官方尚未公告最新消息，敬請期待」。

統一集團旗下康是美、統一時代百貨台北店及高雄店、高雄夢時代，是首波推出優惠活動的相關企業；唯獨據點最多的統一超商靜悄悄，被網友砲轟後緊急宣布「順應民意」，不過相關內容保密到家、三緘其口。

一張圖在批踢踢流傳，主要內容為第二件商品5折，除了City系列咖啡，其他包括指定飲料、泡麵、麵包、冰品通通都有，時間為20日起至22日。另外OPEN POINT單筆消費滿百元，再送5點。

根據《ETtoday》報導，統一僅回應，將有超商限定優惠，敬請期待。

(中時新聞網)